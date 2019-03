Alla sinistra servono i cattivi, cioè i buonisti con gli artigli

A sinistra questo “cattivismo” manca. Abbondano i difensori di Matteo Renzi che sono sempre lì in tivù, ma non ci sono quelli che fanno della loro integrale contrapposizione alla destra la loro bandiera. Non penso a una gara di urla, penso anzi a una cosa assai pacata in cui però sia netta e visibile la contrapposizione irriducibile fra uno come Giordano e uno di noi. Qualunque discorso sulla ripresa della sinistra deve partire da qui. Non mi incantano i dibattiti sui valori e sui programmi se non si mette in campo un piccolo esercito di talentuosi che prima spara sull’avversario e poi discute. Lo disse anche un altro più importante di me: non è un pranzo di gala.