Chiesta l'archiviazione per Frongia sullo Stadio della Roma

Frongia, fedelissimo della sindaca Virginia Raggi, si è autosospeso e ha rimesso le deleghe. È rimasto implicato nella vicenda giudiziaria perché l'imprenditore Luca Parnasi, nel corso dei suoi interrogatori, ha raccontato di aver chiesto all'assessore M5s il nome di una persona da assumere come responsabile delle relazioni istituzionali di una sua società, la Ampersand. Un "favore" che, nelle intenzioni di Parnasi, avrebbe potuto avere come ipotetica contropartita facilitazioni amministrative sul dossier dello stadio. Frongia, sempre secondo Parnasi, avrebbe proposto una donna di circa 30 anni. Ma l'assunzione non sarebbe andata in porto per l'intervenuto arresto dell'imprenditore, il quale ha comunque precisato ai pm di non aver mai ricevuto pressioni da parte di Frongia. Dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, l’assessore pentastellato aveva dichiarato: «Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente, avendo la certezza di non aver mai compiuto alcun reato e appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, confido nell’imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017». Parnasi è accusato di essere a capo di un’associazione a delinquere. Da questo procedimento è nato anche il filone di indagine che il 20 marzo ha portato all’arresto del presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito.