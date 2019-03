L'Unione europea finanzierà la Tav al 50%

L'Unione europea finanzierà al 50% la Torino-Lione. Lo rende noto l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, che in qualità di presidente dell'Aipo ha partecipato alla visita a Mantova della coordinatrice Europea del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova. Balocco definisce «importante» la notizia, che «conferma quanto anticipato nei mesi scorsi». «Lunedì scorso», spiega Balocco, «è stato deciso dall'Unione europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti della per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50%. Notizia importante che vale anche per la Torino-Lione e conferma quanto anticipato nei mesi scorsi».