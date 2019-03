La legittima difesa è legge: cosa prevede

L'ok finale alla legge è stato salutato da Salvini con queste parole: «Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene». Il capo del Viminale ha anche mostrato una maglietta blu con la scritta "La difesa è sempre legittima" ai cronisti e fotografi al Senato subito dopo l'approvazione del ddl. «Siccome sono almeno 15 anni che stavamo lavorando a questa battaglia, permettetemi di celebrare questo risultato non per la Lega ma per gli italiani», ha aggiunto.