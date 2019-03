Salvini tra sudore e bondage politico di massa

Confindustria dice che l’economia italiana è bloccata e noi ci dobbiamo occupare della nuova fidanzata di Matteo Salvini? Molti non hanno riflettuto abbastanza su alcune delle novità che introdusse Silvio Berlusconi nella comunicazione politica. La principale fu quella di raccontare in modo epico e giornaliero la sua vita mettendo in conto di far incazzare quelli di sinistra ma contando sul fatto che lo avrebbero amato, non potendo imitarlo, quegli altri. Salvini rispetto a Berlusconi è più normale. Nel senso che il fondatore di Forza Italia, difetti compresi o soprattutto per i difetti, è stata una personalità eccezionale. Si è persino inventato Marco Travaglio per durare più a lungo. Salvini è, invece, il ragazzo di periferia, che pensa cosacce e le dice, che non sa far niente ma vuole tutto, che gira sudaticcio con la gnocca di turno. Questo suo sudore continuo mi commuove.