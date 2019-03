I sondaggi politici sulle intenzioni di voto del 28 marzo 2019

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato il 28 marzo ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento cinque stelle. Il 31,8% degli intervistati ha infatti risposto che se si andasse alle urne voterebbe per il partito guidato da Matteo Salvini (in crescita dell'0,9% rispetto alla settimana scorsa), il 22,9% ha risposto che voterebbe per il M5s, percentuale in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,7%, in crescita (+0,4%) rispetto alla scorsa settimana.

FORZA ITALIA IN CALO

In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana scorsa) ma è solo Forza Italia a perdere consenso e a fermarsi a 9,5% cioè -0,5% rispetto alla settimana scorsa. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 4,9% (+0,1%) e Noi con l'Italia allo 0,6% stabile rispetto a mercoledì scorso.

PARTITO DEMOCRATICO IN LEGGERA CRESCITA

Se si votasse oggi il Partito democratico raggiungerebbe il 21,1% delle preferenze, percentuale in crescita rispetto alla settimana scorsa (+0,1%). Stabile +Europa di Emma Bonino 3%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 3,3% (-0,2%). Potere al popolo è all'1,6%.