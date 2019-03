Caos voli in Sardegna: stop di Solinas alla continuità aerea

LE DUE OPZIONI SUL TAVOLO

Che succede, ora? La nuova Giunta di centrodestra (ancora non ci sono i nomi) dovrà formulare un altro bando e aprire una nuova gara. Nel frattempo non si sa quali saranno le regole. Due le opzioni più accreditate per il periodo di transizione. La prima è la proroga dell'attuale sistema di continuità territoriale: numero di posti invariati e voli con prezzi bloccati per i residenti, 'fluidi' per gli altri viaggiatori con aumenti al massimo fino al triplo durante la stagione estiva. La seconda – e non a caso sono stati subito convocati in Regione i dirigenti Alitalia – è la richiesta di far viaggiare la compagnia aggiudicataria senza compensazioni economiche ma con gli oneri di servizio, sulla scia di quanto deciso da AirItaly e Olbia. Una scelta da fare a stretto giro, entro l'8 aprile. Ancora nessuna riserva è stata sciolta, anche se la perdita di milioni di euro sarebbe un brutto colpo per una compagnia arrivata quasi alla fine dell'amministrazione straordinaria.

LA RICETTA DI SOLINAS

Oltre ai rilievi attesi dall'Ue e oltre il segno di discontinuità con i suoi predecessori quale è la continuità aerea sognata da Solinas? Da ex assessore ai Trasporti nella Giunta Cappellacci ha già una proposta: il ritorno al regime di continuità anche sugli scali minori, la cosiddetta continuità 2. E in effetti secondo gli stessi studi utilizzati da Pigliaru il 20-25% dei passeggeri che transitano da Roma e Milano sono in realtà diretti altrove. Ecco quindi l'idea di reintrodurre Bologna, Verona, Napoli, Torino e Firenze. Solinas promette un'immediata interlocuzione con Bruxelles che però potrebbe rivelarsi un campo minato. Nel 2014 sempre dal Vecchio continente la stangata era arrivata proprio sulla mini continuità, il presidente era Pigliaru, i ricorsi (ancora) di Ryanair e Meridiana. Allora il punto era la sovrapposizione di rotte sotto continuità e low cost. Ora il capitolo è da riscrivere con Pasqua alla porte e subito dopo l'attesa stagione estiva.