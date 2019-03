Di Maio dice no alla proposta di legge sulle armi della Lega

Il capo politico del M5s Luigi Di Maio boccia la proposta di legge della Lega che liberalizza l'acquisto delle armi e che arriva dopo l'approvazione della legge sulla legittima difesa. «C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada, al contrario. Andiamo avanti col contratto di governo, rispettando la volontà dei cittadini» ha scritto il ministro in un post su Facebook.

«VOGLIO CHE GLI ADOLESCENTI STUDINO, NON COMPRINO ARMI»

«Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi - prosegue Di Maio - non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani. Se mai un giorno avrò la fortuna di avere un figlio, voglio che vada a scuola sereno e tranquillo, che da adolescente passi il tempo a studiare e a viversi la vita, non che trovi il modo di comprarsi facilmente una pistola. Abbiamo fin troppi problemi da risolvere in questo Paese, non aggiungiamone altri. Pensiamo alle imprese e a creare nuovi posti di lavoro, piuttosto. L'Italia ha bisogno di questo, di più opportunità per i giovani, di più facilitazioni per chi vuole fare figli, di più sostegno alle famiglie, non di più armi».

CIVATI: «IL PIANO LEGHISTA PER LA GIUSTIZIA FAI-DA-TE AVANZA»

Attacca il fondatore di Possibile, Giuseppe Civati: «Un altro regalo alla lobby delle armi è in arrivo, un fatto gravissimo per la sicurezza. Appena è stata approvata la riforma della legittima difesa, è scattata la seconda parte dell'operazione: facilitare l'acquisto delle pistole, aggirando anche la pratica del porto d'armi. La proposta di legge fatta dalla Lega conferma il vero obiettivo della legittima difesa: spingere le persone ad armarsi per una folle giustizia fai-da-te. E cade così la debolissima argomentazione del Movimento 5 Stelle, trovata per giustificare il via libera alla norma, secondo cui non c'è stato alcun intervento sul possesso di pistole e fucili».

MA LA LEGA SMORZA: «NON È PRIORITARIO»

Ma fonti della Lega consultate dall'Ansa smorzano la polemica sottolineando come la presentazione della proposta risalga all'ottobre del 2018 e sia quindi scollegata rispetto alla legittima difesa: «Non è una priorità della Lega, è una proposta di iniziativa parlamentare come ce ne sono tante. Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto ieri con il via libera alla legittima difesa».