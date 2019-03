La polemica sul logo di Palazzo Chigi al Congresso di Verona

Il Congresso ha visto spaccarsi nettamente su due posizioni contrapposte le due anime del governo, il M5s, contrario e che sarà assente dai lavori, e la Lega che a Verona è in forze con ben tre ministri. Con la battaglia che è proseguita fino a qualche giorno fa e che ha visto alla fine proprio la vittoria di chi ha preteso che venisse tolto il patrocinio di Palazzo Chigi. Il leader grillino Luigi Di Maio non ha mai nascosto la sua disapprovazione per il Congresso: «Per me la famiglia è sacra, ma lì si parla della donna come quella che se ne deve stare a casa a fare i servizi, della donna come essere inferiore all'uomo». L'altro vicepremier Matteo Salvini ha sempre tirato dritto ribadendo: «Io vado a Verona per difendere la famiglia composta da mamma e papà. Finché campo difendo il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà e a essere adottato dove ci sono una mamma e un papà». Insieme a lui, tra i relatori, anche i ministri della Famiglia Lorenzo Fontana e della Scuola Marco Bussetti. Ad alimentare le polemiche anche la presenza all'evento di alcuni congressisti dai profili controversi.