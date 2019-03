Chi è Komov, l'uomo chiave del congresso delle famiglie a Verona

I RELATORI: DA SILVANA DE MARI AL PRESIDENTE MOLDAVO DODON

In questi giorni diversi media si sono concentrati sulle frasi e le biografie più scandalose di alcuni dei relatori presenti a Verona. L'organizzazione AllOut ha raccolto alcune delle esternazioni più gravi e c'è solo l'imbarazzo della scelta: si va dalla scrittrice italiana Silvana De Mari, secondo cui la penetrazione anale «è un gesto di arbitrio, è un gesto di violenza, è un gesto di sottomissione, al punto tale che è un gesto che viene sempre fatto nelle iniziazioni sataniche», all'arciprete Dmitri Smirnoff: «Ci siamo separati da loro (con riferimento agli omosessuali, ndr) come dalla peste, perché è contagiosa», passando per Igor Dodon, presidente moldavo, che a chi gli faceva notare di avere l'obbligo di difendere anche gay e lesbiche che scendevano in piazza per il Pride, avendo lui detto di rappresentare tutti i moldavi, rispondeva: «Non ho mai promesso di essere il presidente degli omosessuali, avrebbero dovuto eleggere il loro». Ma il World congress of families non è solo una accozzaglia di estremisti. È fatta di persone e centri di potere capaci di influenzare governi e determinare indirizzi politici. Tra le relatrici di Verona c'è, ad esempio, Katalin Novak, la ministra per la Famiglia ungherese che ha scritto la legge che incentiva a fare più figli - niente imposta sul reddito per le madri dal quarto figlio in su - perché, dice il presidente Viktor Orban, «non vogliamo più migranti, ma più bambini ungheresi e in generale più bambini europei e cristiani».