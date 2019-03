Cosa sappiamo sulla prima giornata del Congresso mondiale delle Famiglie di Verona

È cominciato il 29 marzo il Congresso mondiale della famiglia di Verona dove intervengono molti esponenti del governo assieme a integralisti cattolici e dell'ultradestra internazionale. L'apertura delle tre giorni è affidata all'americano Brian Brown, presidente della Iof - International organization for the family, la rete all'interno della quale vengono organizzati ogni anno i congressi della famiglia. Durante la prima giornata saranno presenti il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, il sindaco, Federico Sboarina, che ha co-organizzato l'evento, e i governatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaiae Massimiliano Fedriga. Venerdì è anche la giornata della ministra ungherese per la famiglia e per la gioventù ungherese Katalin Novak, estensrice della legge che azzera le tasse per le madri che hanno almeno quattro figli, al grido di «non vogliamo più migranti, ma più bambini ungheresi e in generale più bambini europei e cristiani. E sempre dall'Ungheria arriva il vicesegretario di Stato Atilla Beneda che alle 12 partecipa alla tavola rotonda: «La famiglia naturale: politiche e prassi in Europa».