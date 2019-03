Il premier Conte apre sullo ius soli in Italia

L'ultima volta in cui il ministro degli Interni Matteo Salvini ha parlato di ius soli, il 27 marzo, lo ha fatto per dire che «la legge sulla cittadinanza funziona, abbiamo dato 140mila cittadinanze negli ultimi mesi. L'Italia è il Paese che ne ha date di più. Il dibattito quindi non esiste». Ma contro a una riforma della legge sulle cittadinanza, dopo che il dibattito si era riaperto grazie al caso del giovane Ramy, si era detto anche il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che non era nel contratto di governo.