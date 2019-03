L'Italia di Salvini è fatta di armi, legittima difesa e congresso di Verona

QUEL FUMOSO CONCETTO DI INVADENZA

Il concetto di “invadenza” è imprecisato. Prendete un testimone di Geova particolarmente intrusivo, che faccio non gli sparo? O quello che mi manda la Folletto e che mi propone l’acquisto di un oggetto o diventare io stesso venditore e non se ne va, che faccio non gli sparo? Immaginatevi una campagna elettorale in cui una coppia di divorziati mi si presentano alla porta chiedendo intrusivamente il voto per partiti che vogliono la famiglia indissolubile, che faccio non gli sparo? Grazie a Matteo Salvini e a tutti quei colleghi di destra che oggi esultano sul Giornale, su Libero e sulla Verità, mi posso togliere tutti gli sfizi di questa terra. C’è un rompiballe che mi tormenta per ragioni diverse, lo convoco da me e quando arriva mi metto a urlare che mi sta importunando, che mi vuole invadere l’appartamento, che faccio non gli sparo?