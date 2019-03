Chi sono e cos'hanno detto i partecipanti del Congresso di Verona

Ad alimentare le polemiche la presenza di personaggi come Alexey Komov, il rappresentante russo del World Congress of Families vicino all'oligarca Konstantin Malofeev. O come Silvana De Mari, medico e scrittrice di libri fantasy condannata per diffamazione per aver «offeso in più occasioni l'onore e la reputazione delle persone con tendenza omosessuale» e sostenitrice di una relazione tra omosessualità e satanismo. Ma anche Lucy Akello, parlamentare ugandese accusata di essere contro gli omosessuali, o Dmitrij Smirnov, esponente della Chiesa ortodossa russa "tenacemente" antiabortista, come si definisce lui stesso. Grazie al sito promosso dalla rete di attivisti Lgbt All Out, abbiamo messo insieme alcune delle citazioni di questi congressisti che aiutano a farsi un'idea del clima nella città veneta.