Cosa dice la legge sulle armi proposta dalla Lega

Rendere più facile acquistare un'arma «destinata alla difesa personale»: è l'obiettivo di una proposta di legge presentata dalla Lega, a prima firma Vanessa Cattoi e sottoscritta da quasi 70 colleghi. Il testo, presentato lo scorso ottobre a Montecitorio, è stato assegnato all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera l'11 marzo scorso, dove dunque potrà iniziare l'esame. Il provvedimento è composto da tre articoli in tutto che puntano ad «aumentare da 7,5 a 15 joule il discrimine tra le armi comuni da sparo e quelle per le quali non è necessario il porto d'armi», si legge nella relazione al provvedimento. «Procurarsi un'arma da fuoco, nel nostro Paese», si legge ancora nel testo, «non è un'operazione molto semplice, almeno per chi vuole farlo nel rispetto delle norme vigenti. Le licenze concesse per la detenzione di armi in casa sono poco più di 5 milioni, il che significa che un italiano su dieci è in condizioni di utilizzare un'arma, anche se il numero delle licenze che consentono a coloro che le acquistano di portarle con sé è largamente inferiore. Non solo, ma in Italia esistono norme molto restrittive anche sull'acquisto di cartucce e di munizioni».

LA LEGITTIMA DIFESA È LEGGE

La difesa diventa sempre legittima, perché la proporzione tra difesa e offesa viene riconosciuta «sempre» c'è sempre quando una persona reagisce con un'arma all'aggressione o alle minacce subite in casa o nel luogo di lavoro, e non è punito chi reagendo in quel modo, era «in stato di grave turbamento». Sono le principali novità della legge sulla legittima difesa approvata dal Senato in via definitiva con 201 sì, 38 no e 6 astensioni. Fortemente voluta dalla Lega, è passata con il consenso anche del Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il primo ok risale al 24 ottobre 2018, il 6 marzo il testo è stato votato alla Camera ma è tornato a Palazzo Madama per una modifica su una questione di copertura finanziaria introdotta a Montecitorio.