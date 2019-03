I sondaggi e le proiezioni politiche per le Europee 2019 del 29 marzo

Il Movimento 5 Stelle e il Pd potrebbero eleggere lo stesso numero di europarlamentari, ottenendo 18 seggi in Europa, secondo la media dei sondaggi realizzati finora. Mentre la Lega ne eleggerebbe un terzo in più portando a Strasburgo 27 europarlamentari, mentre Forza Italia arriverebbe ad appena un terzo e Fratelli di Italia con il 4% delle preferenze riuscirebbe comunque a occupare 4 seggi. È quanto emerge dalle ultime proiezioni realizzate dall'Eurobarometro e diffuse dal parlamento europeo il 29 marzo. Alle elezioni europee, secondo la media degli ultimi sondaggi, gli italiani votano per il 32,2% la Lega, il M5s si piazza al secondo posto con il 20,9% dei consensi in media, mentre il Pd lo segue di un'incollatura al 20,6% e Forza Italia arranca al 9,5%. Fratelli di Italia supererebbe la soglia del 4% piazzandosi al 4,5% mentre +Europa non andrebbe oltre il 3%. In generale, considerando la media delle ricerche di opinione realizzate in tutti i Paesi dell'Unione europea, sono aumentati i consensi medi per i due principali partiti di centrodestra e centrosinistra. Rispetto all'ultima rilevazione infatti il Partito popolare europeo ottiene il 7% in più, ottendendo nelle proiezioni 188 seggi su 705. I socialisti europei hanno registrato la stessa crescita e se si votasse oggi avrebbero 142 eurodeputati. In calo invece i liberali dell'Alde che si confermano terzo gruppo al parlamento Ue ma non vanno oltre i 72 seggi anche se l'apporto del partito di Emmanuel Macron, En Marche, non è ancora conteggiato. Infine aumentano i consensi tutti gli altri gruppi, dall'Europa delle nazioni e della libertà dove siedono Lega e Front National (61 seggi), ai Conservatori dove stanno Fratelli d'Italia (53), fino ai Verdi (51) e alla Sinistra Europea (49). L'eccezione è il partito della Europa per la democrazia diretta, il raggruppamento del Movimento 5 Stelle che perde ben 9 punti nei consensi, ottenendo una media di 30 parlamentari.