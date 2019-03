Gardini contro Tajani: in Forza Italia è tutti contro tutti

Non ci sono solo i grillini ad avere dissidenti desiderosi di salire sul palco del Congresso delle Famiglie di Verona. In Forza Italia, con i consensi in costante calo - gli ultimi sondaggi in vista delle Europee danno un risicato 9% - è addirittura un'esponente storica come Elisabetta Gardini a strappare con il partito e soprattutto con il suo plenipotenziario Antonio Tajani per scegliere il Congresso della cosiddetta famiglia tradizionale piuttosto che partecipare all'Assemblea nazionale del partito. In una intervista al quotidiano La Verità, Gardini che è stata anche portavoce nazionale di Forza Italia ha spiegato le ragioni della sua scelta in maniera netta: «Non vedo l'utilità di una manifestazine costruita da Antonio Tajani, con gli interventi selezionati da Antonio Tajani, per dare a Silvio Berlusconi per l'ennesima volta l'idea di una Forza Italia diversa da quella che è», ha esordito senza fronzoli l'europarlamentare uscente. Gardini descrive un partito bloccato, in cui alla base ma anche ad esponenti storici come lei è impedito avvicinare Berlusconi, tenuto, secondo la sua versione, all'oscuro della realtà, da parte di «un gruppetto di persone» e principalmente da Tajani.