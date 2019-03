All'Assemblea di Forza Italia è scoppiato il caso Giovanni Toti

TOTI: «TANTO CONTINUIAMO A DIRE CHE VA TUTTO BENE»

La replica non è tardata: «Continuiamo a dire che va bene tutto così», «che chi dice qualcosa di diverso semplicemente vuole contestare». «Non si parla», segnala Toti direttamente in una diretta Facebook, «del perché abbiamo perso tanti voti», «i 5 stelle sono al Governo», o «perché la Lega prende 4 volte i nostri voti, come se chi sale su un palco e parla non avesse una responsabilità, qualcosa da farsi giustificare» o «se ci riesce da proporre per cambiare». «Se qualcuno vorrà mettersi in discussione per una politica e un'Italia nuova io ci sono», ha proseguito Toti, «ma per guardarci negli occhi e dirci che va tutto bene così io preferisco continuare a occuparmi della mia Liguria».