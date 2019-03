Cosa sappiamo della mozione Lega M5s sulle riserve auree

Ma mentre la maggioranza di governo chiede appunto di arrivare a precisare di chi sia la proprietà di quello che oramai è conosciuto come l'oro di Bankitalia, la mozione di Fratelli d'Italia chiede che il governo con una norma «ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano». Sullo stesso argomento ha presentato una mozione anche il Pd, per ribadire però, l'autonomia della gestione di via Nazionale: nel testo si chiede tra l'altro di «escludere l'adozione di qualsiasi intervento volto a ridurre la disponibilità di risorse auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il deficit o per sostenere altri interventi, i cui costi di sistema sarebbero ben superiori ai benefici attesi».