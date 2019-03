Cosa ha detto Zingaretti alla presentazione del logo per le Europee

Anche Gentiloni ha commentato il logo, ma soprattutto la strategia: «È un bel simbolo, rappresenta il massimo di unità possibile che siamo stati capaci di realizzare. La lista é aperta a sinistra, ma anche al centro, alle culture liberali e ambientaliste». Quello che è certo è che Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sarà in testa alla lista Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Nordovest per il voto continentale del 26 maggio. Carlo Calenda sarà invece capolista nel Nordest, come ha detto lo stesso ex ministro parlando in conferenza stampa. Calenda ha anche spiegato che il logo per la lista alle Europee «rappresenta l'unità delle forze progressiste e liberali, civiche ed europeiste», dice Calenda, «L'Italia rischia di essere il primo grande Paese fondatore a uscire dall'Europa e dall'Occidente, é un pericolo mortale», aggiunge, «noi non vogliamo che esca dalla serie A. Io sarò capolista nel nordest, ma serve una grande mobilitazione. Basta divisioni, convinto che l'Italia reagirà».