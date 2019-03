La spinta socialista dei democratici favorirà Trump

Resta il fatto che c’è da battere Donald Trump nel novembre 2020 e che il presidente Usa ha vinto nel 2016 per appena 80 mila voti in tre Stati, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, considerati prima i blue-wall states, gli incrollabili Stati democratici che non avevano votato per un repubblicano da oltre 20 anni. Ora l'Asinello dovrà riprenderseli. Ma non sarà facile se ha ragione Ed Rendell, ex governatore dem della Pennsylvania ed ex sindaco di Philadelphia: «Più abbiamo candidati presidenziali e neoletti al Congresso che parlano del New Deal Verde, di “medicina per tutti” e di socialismo, e più il tutto finirà per fornire carburante a Trump».