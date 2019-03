Il ministro Tria difende le banche italiane

LA CRESCITA È NECESSARIA E NON SUFFICIENTE

Sulla complessa situazione economica nazionale, Tria ha spiegato: «La crescita è necessaria e non sufficiente, ma ci vuole. Se guardiamo al tipo di crescita, questa può essere non inclusiva ma diretta, con un modello sbagliato che porta alla non crescita. Serve dunque una crescita equilibrata e non squilibrata, altrimenti si ha un impatto anche sociale. Inseguiamo la stabilità finanziaria ma non può esserci senza stabilità sociale». In Italia «c'è voglia di fare, non di piangersi addosso. C'è una spinta che vuole fare e togliere 'lacci e lacciuoli', come si diceva negli anni 70-80». Il punto di partenza di ogni provvedimento e decisione sarà «tenere sotto controllo la corruzione e le patologie che si possono presentare». «Bisogna avere equilibrio», ha proseguito Tria dicendosi convinto che «in Italia non ci sia più corruzione rispetto ad altri Paesi: magari c'è più contrasto e quindi i fenomeni emergono di più. In Italia, ho sempre detto, si è legiferato soltanto per la patologia della situazione e non per la fisiologia... Poi si combattono le patologie ma nessuno vuole lo stato di polizia, una dittatura».