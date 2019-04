Perrazzelli, la lady finanza che non piace a Salvini

È infatti il sindaco di Milano che ha voluto Perrazzelli nel cda di A2A – di cui è vicepresidente e presidente del comitato nomine, anche se nel palazzo di corso di Porta Vittoria la ricordano più per i suoi silenzi che per la pregnanza degli interventi – e che insieme alla compagna Chiara Bazoli la frequenta in alcuni salotti meneghini. Salotti dove spesso si ritrova anche l’ineffabile Artom, che conosce l’ex country manager di Barclays perché quando esercitava la professione di avvocato – prima presso lo studio genovese di Mauro De Andrè (fratello di Fabrizio) e dopo presso Pillsbury Winthrop Llp – ha vinto a favore della Telsystem (una delle tante società che sono state nella mani di Artom) una causa da 4 miliardi di lire. Da allora Artom è rimasto in contatto con Perrazzelli, e quando Visco l’ha presa in considerazione per la prestigiosa posizione di vicedirettore generale di Bankitalia, è intervenuto, insieme con Davide Casaleggio, per fare in modo che Luigi Di Maio accogliesse positivamente la proposta del governatore e del Consiglio superiore della banca di via Nazionale.

IL SOSTEGNO DI PASSERA, ROTA E PRODI

Ma per quel che contano, a parlar bene dell’avvocatessa nata a Genova da una famiglia molisana (il padre Nicola era un giudice nativo di Guardialfiera, in provincia di Campobasso), ci sono anche Carlo De Benedetti e Corrado Passera che la vollero in Olivetti (si occupava della compliance relativa al diritto della concorrenza) apprezzandola tanto che poi Passera la portò con sé in Banca Intesa. Così come tra i fan della Perrazzelli c’è Bruno Rota, l’ex presidente della municipalizzata milanese Atm che la ebbe in consiglio dal 2011 al 2017 e che di lei a suo tempo parlò positivamente a Prodi, di cui Rota era stato portavoce ai tempi dell’Iri, e che ora è ben felice di spendere parole dolci per questa nomina.

MATTEO SALVINI SUL PIEDE DI GUERRA

Già, ma tutte queste amicizie e sponsorizzazioni non spingeranno Salvini ad alzare il tiro e a sbarrare la strada alla signora dei salotti meneghini che del leader della Lega non vogliono nemmeno sentir pronunciare il nome? Il governo non ha il potere di opporsi, ma di mettere i bastoni tra le ruote, come è già successo con Federico Signorini, questo sì. E il fatto che Salvini abbia già dato il via libera, contro il parere di molti della Lega, al suo ex amico Gianluigi Paragone per la presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche – temutissima da Visco – la dice lunga sulle sue intenzioni.