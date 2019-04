La storia dell'acquisto di auto blu all'insaputa di Di Maio

UNA BATTAGLIA SOPRATTUTTO "MEDIATICA", COME DIMOSTRÒ FICO

Di Maio quindi ha aggiunto: «Ringrazio il giornalista che ha fatto l'inchiesta, fermo restano che verificheremo se è vero. E se sarà vero si bloccherà tutta sta roba qui. Abbiamo iniziato con delle direttive che abbiamo fatto sulle scorte e lo faremo sempre di più anche con le auto usate sia per le scorte che per le auto di servizio. Su questo continueremo ad andare avanti sia sulla riduzione delle auto blu sia sull'utilizzo di una serie di privilegi». Una battaglia che però già in passato si era rivelata soltanto "mediatica": il cinque stelle e presidente della Camera Roberto Fico postò foto che lo ritraevano mentre andava al lavoro a bordo di bus o a piedi, ma in quanto terza carica dello Stato non poteva - e non può - rinunciare ad almeno quattro uomini della scorta.