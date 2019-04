Le polemiche su Karim, il fan di Salvini che ha insultato la poliziotta

Salvini ha sempre fatto del suo sostegno alle forze dell'ordine una bandiera, ma in questo caso dovrebbe condannare il gesto di un suo ammiratore. Per ora il ministro è restato fuori dalla polemica cercando di far sgonfiare la vicenda, ma avversari (e alleati di governo) non intendono farsi scappare un'occasione così golosa per metterlo in difficoltà. «Spero che il ministro degli Interni Matteo Salvini non aspetti un attimo a prendere le distanze dal suo sostenitore e a condannare simili atteggiamenti inaccettabili nei confronti della agente di sicurezza», ha affermato Filippo Sensi del Pd, seguito a ruota da Mara Carfagna di Forza Italia: «e immagini degli insulti a una poliziotta in presidio a Verona sono indegne. Solidarietà a Tea Mercoli (l'agente insultata, ndr) e complimenti al suo coraggio. Quello che evidentemente manca a chi l'ha aggredita. In nome di cosa?».