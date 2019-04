A Lega e M5s per sopravvivere non resta che litigare

Il Pd dovrebbe in parte guardare da lontano queste diatribe di governo. Il tema purtroppo è l’economia che ormai comincia a far paura anche ad alcuni ministri. Qui serve dare prospettiva e rassicurazione. Poi l’idea di una società aperta e tollerante deve dimostrarsi più forte e per essa bisogna saper combattere a viso aperto. C’è un dato storico-antropologico che supera il tema vetusto della superiorità morale della sinistra, ed è questo: la destra è forte se vede la vittoria, altrimenti si sfrantuma. Il suo popolo vuole il governo, accetta qualche mese di casino, può innamorarsi di finte rivoluzioni, ma poi bada al sodo. Questo mondo è pronto per Salvini leader ma è pronto anche a mollarlo quando vedrà che sotto le sue felpe c’è il niente. La vittoria alle Europee, come è già accaduto ad altri, può essere l’inizio della fine.