Il populismo? Per il papa semina paura e porta alla dittatura

Così il tentativo avvenuto a Verona di saldare il fondamentalismo sui temi bioetici e familiari con i principi politici del populismo europeo – sigillato dalla triade “dio, patria, famiglia” portata in piazza dai gruppi neofascisti italiani – certifica la nascita di un’ideologia delle ‘frontiere’ che intende proporsi come modello sociale ed economico alternativo alla civiltà dell’integrazione e dei diritti umani. Per questo, e non certo per disinteresse rispetto al tema centrale della famiglia, Francesco in merito al rumoroso congresso di Verona, finanziato ampiamente da enti vicini alla Casa Bianca, ha detto semplicemente: «Mi è stata fatta una domanda sul raduno delle famiglie, non so cosa sia, davvero, so che è uno dei tanti che si fanno».