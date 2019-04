Stop temporaneo alle domande online per il reddito di cittadinanza

NOVITÀ: STRETTA SUGLI STRANIERI, BENEFICI PER I DISABILI

La finestra per presentare le nuove domande si riapre il 6 aprile. La legge di conversione contiene diverse novità sul fronte del reddito: dalla stretta sugli stranieri a quella sui falsi divorzi o i falsi single, fino alle maglie più larghe per ottenere il beneficio per i nuclei con persone con disabilità.