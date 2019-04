Salvini e quel mal di pancia che agita il premier Conte

«Bene le parole e le discussioni, ma non perdiamo mai di vista la "ragione sociale" per cui siamo al governo: lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani», ha scritto Conte assicurando che l'incomprensione è alle spalle. «Sono felice che Conte e Salvini si siano chiariti», è il commento di Di Maio confermando indirettamente che l'aria era irrespirabile e necessitava di un faccia a faccia immediato con l'obiettivo di far calmare le acque. Quindi se l'obiettivo dell'incontro odierno tra Conte e Salvini è stato quello di trovare i punti che uniscono accantonando i tanti che spaccano, non si può che rilevare come sia il premier ancora una volta a cercare di non far deragliare il treno del governo. Tanto che al momento non è previsto nessun vertice a tre, né tantomeno un chiarimento diretto tra Salvini e Di Maio. Al di là delle dichiarazioni amorevoli Lega e cinque stelle restano altamente conflittuali e le scorie dell'evento di Verona sulla famiglia non si sono smaltite. Come dimostra il nuovo affondo leghista. Il 2 primo aprile infatti è pronta a essere depositata una proposta di legge per istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare adozioni nazionali e internazionali della quale chiederà una rapida calendarizzazione. Scintille anche sulla nuova Rai, se non bastasse il resto. E anche qui è la Lega a bastonare.

IL MOVIMENTO 5 STELLE IN PRESSING SU TRIA

Massimiliano Capitanio, segretario leghista della commissione di Vigilanza Rai, se la è presa con il Tg1 (a guida pentastellata) per «la partigianeria» dimostrata nella copertura dell'evento di Verona. «La copertura giornalistica sul Congresso mondiale sulla Famiglia è la goccia che fa traboccare il vaso a conferma di una narrazione della realtà spesso ai limiti della fantasia», ha detto il leghista. Immediata la replica del vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai Primo Di Nicola, del Movimento 5 stelle: «La smettano di intromettersi nel lavoro che fanno i giornalisti del servizio pubblico». Ma la vera mina vagante della giornata - fanno sapere fonti M5s - si avvicina verso il ministero dell'Economia dove la posizione di Giovanni Tria sembra sempre più difficile. Questa volta sembrano profilarsi attacchi personali alla famiglia del titolare di via XX settembre. Ed è una vicenda velenosa tirata fuori dal quotidiano la Verità e cavalcata dal senatore Gianluigi Paragone, l'uomo che il Movimento vorrebbe alla guida della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. «Tutto a posto ministro Tria?», ha graffiato su Facebook Paragone pubblicando i due articoli in cui il quotidiano si sofferma sulla vicenda, scrivendo che, in questi giorni, il figliastro del ministro è stato assunto in un'azienda il cui ad è il compagno di Bugno. E sul caso, si apprende da fonti parlamentari, sono già pronte delle interrogazioni del M5s nei confronti del ministro.