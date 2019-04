I sondaggi politici elettorali dell'1 aprile 2019

L'INTERA OPPOSIZIONE IN CADUTA LIBERA

Oltre al Partito democratico, tutta l'opposizione è parsa in affanno. Il +Europa, rilevata con il movimento di Federico Pizzarotti, Italia in Comune, ha perso l'1% scendendo al 2,9%. La sinistra, intesa come Sinistra Italiane e Rifondazione comunista, rilevate per la prima volta dopo lo scorporo da Liberi e uguali, raccoglie il 2,3%. Male anche Potere al Pololo che perde lo 0,9% passando dal 2,2% all'1,3%. Mdp lascia per strada lo 0,1 fermatosi alla quota dell'1%. Cresce ancora il numero delle persone che non si esprimono,