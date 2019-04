Perché Paragone accusa Tria di conflitto d'interessi

LE ASSUNZIONI DI CIAPETTI IN TINEXTA E BUGNO AL MEF

Al centro di tutto c'è Nicolò Ciapetti, il figlio dell'attuale compagna del ministro Giovanni Tria. A ottobre del 2018 Ciapetti viene assunto da una società che si chiama Tinexta spa e il cui amministratore delegato è Pier Andrea Chevallard, che è compagno di Claudia Bugno. A questo punto, per chiudere il cerchio, bisogna dire che Claudia Bugno è stata assunta come consigliera dal Mef ad agosto del 2018. Per ridurre la vicenda all'osso: queste due operazioni sarebbero censurabili in quanto ipoteticamente ci potrebbe essere stato uno scambio. L'accusa, che fin qui è molto opinabile, si colora politicamente per il ruolo avuto dalla Bugno in passato. Bugno, in particolare, è stata consigliera di Banca Etruria dal febbraio 2013 al febbraio del 2015, un periodo che in parte coincide con la vicepresidenza di Pierluigi Boschi, padre della ex ministra renziana. La manager è stata sanzionata dalla Banca d'Italia per mancato controllo con una multa di 121 mila e 500 euro, su cui ha fatto ricorso. In passato Bugno ha lavorato in Alitalia, dove si sarebbe scontrata con Gubitosi, vicenda da cui deriverebbe, accusano i grillini, un atteggiamento ostile da parte di Tria nei confronti di come è stata gestita la vendita, tant'è che il ministro avrebbe spinto per Lufhtansa mentre - è l'opinione di Di Maio - la strada da preferire era quella che portava a Delta.

LEGGI ANCHE: Le cose da sapere su Paragone e la Commissione Banche

I TRASCORSI DI BUGNO PER LE OLIMPIADI DI ROMA CON RENZI

Infine, nel curriculum della Bugno, c'è anche un ruolo di coordinatrice per la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 sotto Matteo Renzi premier. In quel periodo, ha lavorato con la Bungo lo stesso Ciapetti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tuttavia, sarebbe un'altra, ovvero il tentativo di Tria di piazzare Bugno come consigliera della Stmicroeletronics, società controllata alla pari dal governo italiano e da quello francese. Un ruolo strategico, insomma, che i Cinque stelle non vogliono vada a una figura a loro così invisa.