Autostrade per l'Italia contro il nuovo sistema dei pedaggi

Autostrade per l'Italia «contesta radicalmente la legittimità del perimetro di applicazione del nuovo sistema tariffario» messo a punto dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La concessionaria, nell'ambito della consultazione pubblica aperta sulla delibera che ha definito nuovi paramentri per il calcolo dei pedaggi, ha sottolineato in particolare la presunta «carenza di potere dell'Autorità nel definire un nuovo sistema tariffario per le concessioni già in essere». E ha fatto notare che, a giudizio di Autostrade, il sistema tariffario applicato finora è già fondato sul cosiddetto price cap, ovvero su un metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici volto a vincolarne il tasso di crescita.

Al centro della delibera impugnata da Autostrade, come ha spiegato il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti Andrea Camanzi in una recente intervista al Sole24Ore, ci sono «la determinazione degli obiettivi di efficienza che il concessionario deve perseguire sui suoi costi operativi e la determinazione del congruo tasso di remunerazione degli investimenti effettuati (Wacc)».

Per le concessioni scadute, ha detto ancora Camanzi, l'Autorità ha già determinato «gli obiettivi di efficienza dei costi operativi». I quali, entro cinque anni, «dovranno essersi ridotti mediamente del 7,28% per l'ex Ativa/Satap, del 18,08% per l'ex Autobrennero, del 10,48% per l'ex Autovie venete».

Inoltre, tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari, l'Autorità «ha determinato un valore del Wacc che in media è pari al 6,2%, rispetto a valori che in precedenza erano superiori (in alcuni casi pari al 10%). Conseguentemente», ha concluso Camanzi, «i pedaggi registreranno un'inversione di tendenza rispetto a quella attuale».