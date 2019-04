Cosa sappiamo sull'incontro di Juncker con Conte e Mattarella del 2 aprile

Incontro rinviato e chissà se fortunato. Il faccia a faccia tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker a Palazzo Chigi è slittato dal 1° alla mattina del 2 aprile: il faccia a faccia è fissato alle nove di martedì nella sede del governo italiano. Il premier e il capo della Commissione europea sono attesi dalla stampa dopo l'incontro per una serie di dichiarazioni congiunte nella sala dei Galeoni. L'aereo che avrebbe dovuto trasportare a Roma Juncker da Saarbrucken (dove lunedì ha incontrato le autorità politiche del Land tedesco della Saar) ha avuto problemi tecnici, e è ripartito solo in tarda serata, arrivando nella capitale italiana nella notte. Intanto però la politica italiana non ha steso affatto il tappeto rosso al presidente dell'Unione: Matteo Salvini si è affrettato a dichiarare che gli italiani «non prendono lezioni da Juncker», criticando le parole del presidente Ue. affidate ad un'intervista a Fabio Fazio durante il programma Che tempo che fa, sul fatto che non sia vero che l'Europa non ha aiutato l'Italia. E la sua risposta è arrivata proprio nel giorno in cui il capo dell'esecutivo comunitario avrebbe dovuto incontrare il premier Conte a Palazzo Chigi. Niente lezioni dunque ma è indubbio che la preoccupazione a Bruxelles è alta e di certo uno scambio sulla situazione economica italiana è sul tavolo dell'incontro con il premier. A lanciare l'allarme per la verità non è stato Juncker ma il ministro delle Finanze Giovanni Tria che ha segnalato il rischio di crescita zero per l'Italia. «Crediamo», ha confermato il presidente della Commissione europea, «che la crescita dell'Italia arriverà solo allo 0,2 per cento, cioè zero. Il che vuol dire che i problemi dell'Italia continueranno a crescer». Juncker vedrà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.