Cosa prevede l'ultima bozza del decreto sblocca cantieri

Sul tema c'è molta confusione, ma il governo continua a sgrossare il decreto sblocca cantieri. Il provvedimento con cui l'esecutivo M5s-Lega intende far ripartire il settore delle costruzioni non è stato ancora approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e non si sa esattamente quando si realizzerà questo passaggio. L'ultima bozza di cui si ha notizia, tuttavia, conferma una novità destinata a far discutere.

SUBAPPALTI E AFFIDAMENTO DIRETTO

Potrebbe infatti salire dal 30 al 50% la soglia, calcolata sull'importo complessivo dell'opera, per affidare i lavori in subappalto. E potrebbe crescere anche il valore dei contratti assegnabili con l'affidamento diretto: il precedente limite, fissato a 150 mila euro, nella bozza viene infatti portato a 200 mila euro. Ma la procedura negoziata dovrebbe prevedere consultazioni, «ove esistenti», di almeno dieci operatori economici.

IL RISCHIO CORRUZIONE

Il problema è che, come ha più volte sottolineato in passato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, il sistema dei subappalti si presta a essere «utilizzato nella contrattazione corruttiva per assicurare qualcosa» e rischia di diventare un modo per aggirare le norme. Ecco perché il magistrato si è battuto a favore del limite del 30% inserito nell'attuale Codice degli appalti, varato nel 2016 dal governo Renzi.

SILENZIO-ASSENSO SUI BENI TUTELATI

Un'altra novità prevista dall'ultima bozza del decreto riguarda il silenzio-assenso per le autorizzazioni ai lavori richiesti dai futuri commissari di nomina governativa sui beni tutelati dalle Regioni per motivi culturali o paesaggistici. L'ok scatterebbe automaticamente dopo 60 giorni. L'intesa tra i commissari e i presidenti delle Regioni, inoltre, sostituirebbe ogni altro nulla osta per l'avvio e la prosecuzione dei lavori.