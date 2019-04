Perché Conte è diventato il peggior nemico di Salvini

CONTE PUNTA A DIVENTARE UN TRAGHETTATORE DEL M5S

Forse il presidente del Consiglio ha talenti lenti. Cioè ha bisogno di tempo per far vedere che non è uno messo lì perché Di Maio e Salvini erano impresentabili come premier. Forse nella sua formazione ci deve essere stata qualche scuola politica cattolica d’antan, forse è cambiato qualcosa attorno a lui. Quel che è cambiato è che Di Maio è diventato, come dicono a Bari, un "povero a lui”, cioè sta non solo mostrando i suoi limiti ma sembra alla sua stessa gente inadeguato a reggere la prima scena per conto dell’intero Movimento. D’altra parte il capriccioso Alessandro Di Battista fa il prezioso, ma solo per finta, avendo capito che la sua stella sta declinando e soprattutto si è improvvisamente chiuso quello spazio movimentista che lo aveva contrassegnato come competitor naturale di Di Maio.