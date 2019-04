Come cambiano i moduli per chiedere il Reddito di cittadinanza

L'ALLARME DELL'OCSE SU REDDITO E QUOTA 100

Solo il primo aprile le due misure bandiera di M5s e Lega - reddito di cittadinanza e quota 100 - erano state bocciate dall'Ocse nel suo rapporto sull'Italia. «L'abbassamento dell'età pensionabile a 62 anni con almeno 38 anni di contributi rallenterà la crescita nel medio termine, riducendo l'occupazione tra le persone anziane e, se non applicata in modo equo» aumenterà «la diseguaglianza intergenerazionale e farà aumentare il debito pubblico», ha scritto l'Ocse invitando ad «abrogare le modifiche alle regole sul pensionamento anticipato introdotte nel 2019 e mantenere il nesso tra l'età pensionabile e la speranza di vita». Non solo. «Il livello del trasferimento, previsto dal programma attuale del reddito di cittadinanza», si legge nel rapporto, «rischia di incoraggiare l'occupazione informale e di creare trappole della povertà». Il governo dovrebbe «attuare un programma pluriennale per rinnovare i centri per l'impiego basato sull'applicazione di standard di servizio essenziali e investimenti più cospicui in sistemi informatici, strumenti di profilazione e risorse umane», suggerisce l'Ocse a proposito del reddito di cittadinanza, invitando l'Italia a «garantire la capacità di amministrare il reddito sfruttando e rafforzando, ove necessario, i servizi di assistenza sociale dei comuni e creando una stretta collaborazione tra questi ultimi e centri per l'impiego».

LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE INPS TRIDICO

Allarme che non sembra assolutamente il presidente Inps, il pentastellato Pasquale Tridico che ha garantito che quota 100 è «assolutamente sostenibile». Circa invece la misura voluta dal M5s ha ricordato: «Non è vero che l'importo del reddito è tropo alto. Sono i salari che sono troppo bassi e questo lo dice l'Ocse». Tridico ha confermato che l'Inps dal 15 aprile sarà in grado di dare risposte a chi ha presentato la domanda per il reddito a marzo. Secondo Tridico le domande per la misura di contrasto alla povertà sono in linea con quanto atteso.