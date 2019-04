Il ritorno della castrazione chimica e le frizioni nel governo

REVENGE PORN: VERSO IL VIA LIBERA ALL'INTRODUZIONE DEL REATO

Sul revenge porn, dopo lo scontro, si annuncia il via libera all'emendamento di Forza Italia per introdurre il reato della diffusione in Rete di filmati intimi senza il consenso di chi è protagonista degli stessi. Ciò che ha portato per esempio al suicidio di Tiziana Cantone. È arrivato infatti l'ok del M5s - che aveva votato contro nonostante una sua parlamentare, Giulia Sarti, ne sia stata vittima -, e anche quello della Lega.

CONTE ACCUSATO DI GIOCO DI SPONDA COL M5S

Ma il voto sulla castrazione chimica si annuncia tormentato per la maggioranza. In casa grillina viene notata e subito stigmatizzata l'intenzione attribuita a Salvini di "comandare" nel governo. I leghisti invece sottolineano un gioco di sponda «evidente da mesi, ancor prima della vicenda Tav», tra Giuseppe Conte e il M5s: il premier nega, ma secondo il Carroccio «è chiara la sua appartenenza al Movimento».