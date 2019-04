Chi è Emmanuel Macron

LA CARRIERA DI EMMANUEL MACRON

Emmanuel Macron è salito all'Eliseo nel 2017 come il più giovane presidente della Repubblica francese, a 39 anni, ottenendo il 66% di preferenze al ballottaggio e vincendo sulla sfidante dell’estrema destra, Marine Le Pen (33,90%). Centrista ed europeista convinto, la sua carriera politica è iniziata all’ombra dell’ex presidente François Hollande, di cui è stato vice segretario generale e fedele consigliere. È stato proprio Hollande a nominarlo nel 2014 ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale, dopo che Macron era stato ispettore delle finanze e funzionario per la banca d’affari Rothschild. Militante del Partito socialista, nel 2016 ha lasciato l’incarico di ministro per fondare il suo movimento En Marche!, presentato come “terza via” tra la destra e la sinistra. Il primo passo verso la candidatura alla presidenza della Repubblica.

IL SOSTEGNO A UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ SULLA SETTIMANA LAVORATIVA

Soprannominato il “Kennedy francese” per la sua spinta riformista e neoliberista (o il “Mozart dell’Eliseo” per il suo talento come pianista), Macron ha tra i suoi cavalli di battaglia una serie di riforme del mercato del lavoro e in particolare il sostegno di una maggiore flessibilità sulla settimana lavorativa e negli accordi aziendali: già da ministro dell’Economia ha sostenuto la necessità di introdurre più margini per le intese tra aziende e lavoratori, con la facoltà di innalzare il tetto delle 35 ore settimanali. Ha inoltre sostenuto l’obbligatorietà di corsi di formazione per chi percepisce un sussidio di disoccupazione e l’esigenza di intervenire anche sul sistema pensionistico, con un’uscita dal mondo del lavoro tra i 60 e i 67 anni, a seconda del settore di impiego. Convinto dell’importanza dell’innovazione digitale, è anche fautore di un maggiore ecologismo e della contestata ecotassa, con rincaro delle accise sui carburanti, che ha scatenato la rivolta dei gilet gialli iniziata a novembre 2018.

L'ASSE CON MERKEL E IL RICHIAMO A UN NUOVO RINASCIMENTO EUROPEO

In politica estera Macron ha sostenuto un ruolo di primo piano per la Francia nelle principali trattative internazionali (dalla Libia alla Siria, alla contesa sui dazi con gli Usa). A gennaio 2019 ha firmato con la cancelliera tedesca Angela Merkel il Trattato di Aquisgrana, che rappresenta il rinnovo del Trattato dell’Eliseo del 1963 per una maggiore cooperazione tra i due Paesi. Sostenitore dell’asse Parigi-Berlino, Macron ha più volte sottolineato l’esigenza di un’Europa unita. A marzo ha scritto una lettera aperta, tradotta in 24 lingue, indirizzata ai cittadini e alle istituzioni europee, mettendo in guardia dai nazionalismi crescenti ed esortando a un nuovo «rinascimento» per «un’Europa forte, unita e sovrana», ch metta in atto azioni «concrete» contro il «sentimento di impotenza».