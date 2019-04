Col fallimento del piano B sulla Brexit il no deal è più vicino

Anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aveva lanciato un ultimo appello che non ammetteva equivoci: «Una sfinge è un libro aperto a paragone del parlamento britannico», era sbottato l'ex primo ministro lussemburghese da Saarbruecken, notando come mancassero appena una decina di giorni alla scadenza anche del rinvio concesso dai 27 a Londra fino al 12 aprile.

COME SONO ANDATE LE SINGOLE MOZIONI: LA SECONDA BATTUTA PER TRE VOTI

La mozione che mirava a lasciare Londra nell'unione doganale a costo di rinunciare a futuribili accordi di libero scambio autonomi con Paesi terzi come quello che l'amministrazione Usa di Donald Trump continua almeno a parole a offrire, si è fermata a soli tre voti della maggioranza (273 contro 276), ma comunque sotto. La seconda, che raccomandava l'uscita dall'Ue, ma non dal mercato unico, ha fatto peggio (meno 21) tanto da indurre il suo promotore, il deputato conservatore dissidente Nick Boles, ad annunciare l'addio al partito della May. Niente da fare nemmeno per le altre due proposte, che puntavano a un rovesciamento del risultato referendario del 2016: la prima (appoggiata pure dal leader del Labour, Jeremy Corbyn, ma non da alcune decine di deputati laburisti eletti in collegi pro Brexit), in favore di un secondo referendum, ha avuto un buon numero di sì (280), ma anche di no (292), con uno scarto negativo di 12 seggi; mentre l'ultima, che reclamava al parlamento addirittura la potestà di revocare con un singolo voto di maggioranza l'artico 50 e di congelare la Brexit sine die come alternativa al no deal, è stata battuta nettamente con 101 voti di gap.