Attenti al cigno nero che può emergere dalle proteste in Algeria

ISLAMICI MODERATI CAUTI NEI CONFRONTI DEI MANIFESTANTI

Il primo dei “potenti” del regime che ha mostrato di comprendere che ci voleva una risposta diversa ai dimostranti, non foss’altro che per cercare di orientare/controllare quell’onda protestataria, è stato il capo di Stato maggiore e vice-ministro della Difesa Ahmed Gaïd Salah, peraltro confermato anche nel pre-citato nuovo governo, che dapprima ha pubblicamente mostrato apprezzamento per gli ideali della mobilitazione popolare e poi ha messo sul piatto una richiesta contundente: il ricorso all’articolo 102 della Costituzione secondo il quale il presidente «può essere dichiarato in stato di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni per malattia grave e durevole». Insomma, una sollecitazione a far dimissionare Bouteflika. E non è un caso che questo sbocco si stia effettivamente arrivando per spianare la strada a uno sblocco della situazione; auspicabilmente non eterodiretta dalle forze armate (modello egiziano alla Al Sisi?) che ben difficilmente le masse protestatarie sarebbero disposte ad accettare. Lo vedremo, così come sarà interessante valutare le mosse degli islamici moderati che hanno in Abderrazak Makri la loro bandiera e che finora hanno mantenuto un profilo piuttosto cauto anche se di apertura verso i manifestanti.