Cosa dicono i sondaggi politici del 2 aprile per le Europee 2019

Lega lanciata verso la conquista delle Europee 2019. È quanto emerge da un sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 e diffuso nel corso del programma Il Confine. Secondo la rilevazione se il voto per il rinnovo del parlamento europeo avvenisse oggi il 54,8% saprebbe già per chi votare. Il 27,7% ha ancora dei dubbi e non sa se andrà a votare, mentre il 17,5% è certo di astenersi.