Chi è Manfred Weber

LA CARRIERA DI MANFRED WEBER

Manfred Weber, originario di un piccolo paese nella Baviera, dopo la laurea ha fondato due imprese nel campo della gestione ambientale, della qualità e sicurezza del lavoro. Ma è proprio nel Land tedesco che ha mosso anche i primi passi in politica a partire dal 2003, quando è diventato presidente della sezione giovanile della Csu (Unione Cristiano-Sociale, alleata della Cdu di Angela Merkel), entrando nello stesso anno nel parlamento tedesco come il più giovane deputato di sempre, a soli 29 anni. Nel 2004, è stato eletto per la prima volta parlamentare europeo, per poi essere confermato in tutte le elezioni successive. Membro della commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni (fino al 2012) e di quella per gli Affari costituzionali (2012-2014), nel 2009 è diventato vicepresidente del gruppo del Ppe, il Partito Popolare Europeo, per poi diventarne capogruppo dal 2014. Si tratta della formazione più numerosa tra quelle presenti nel parlamento europeo e tra i suoi membri conta 11 dei 28 capi di Stato o di governo che compongono il Consiglio europeo. Ne fanno parte il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, e quello del Consiglio europeo, Donald Tusk.

IL FEELING CON ESPONENTI EUROSCETTICI, ORBÁN IN PRIMIS

Lo scorso autunno Weber ha deciso di candidarsi proprio alla presidenza della Commissione europea, per succedere a Juncker. Il partito lo ha preferito all’altro candidato, il finlandese Alex Stubber (con il 72,9% di voti) scegliendolo come proprio rappresentante e puntando su una figura che riesce a ottenere il sostegno delle forze di centrodestra (da Forza Italia alla Cdu), ma anche di alcuni esponenti euroscettici come il premier ungherese Viktor Orbán, con il quale Weber non ha interrotto il dialogo neppure dopo l’approvazione delle sanzioni nei confronti dell’Ungheria. Tra gli obiettivi che si è prefisso, ci sono la lotta «con tutti nostri mezzi contro il terrorismo non lasciando spazio agli egoismi nazionali», ma anche soluzioni concrete su temi come il lavoro, la sicurezza e il contrasto all’immigrazione illegale. Secondo Weber tutti i cittadini europei devono sentirsi «a casa» in Europa.

LA FEDE CATTOLICA E LA DIFESA DEL VALORE DELLA FAMIGLIA

Di fede cattolica dichiarata e profonda, il candidato alla Commissione è sostenitore del dialogo, è anche uno strenuo difensore delle radici cristiane del Vecchio Continente. Soprannominato dagli amici “everyman”, “un uomo qualunque”, per la sua apparente semplicità e per la voglia di comparire sempre al fianco della gente comune, Weber ha difeso in più occasioni il valore della famiglia. Conduce una doppia vita, diviso tra Bruxelles e la Baviera, dove continua ad abitare in un piccolo paese con la moglie, lontano dai riflettori.