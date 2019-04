Com'è andato l'incontro tra Zingaretti e i sindacati

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti incontra i sindacati e a colloquio con i leader di Cgil, Cisl e Uil attacca il governo: «Siamo in una fase in cui è quasi come se il governo non ci fosse. Rappresenta la funzione del governo ma è insensibile alla realtà. Parlano i membri del governo ma non c'è un governo che agisce su alcun punto dell'agenda del Paese. Come ha detto Juncker il Paese precipita ma nessuno se ne preoccupa» ha spiegato al termine del vertice durante la conferenza stampa. Sul tavolo del confronto anche il tema del salario minimo, che i sindacati vorrebbero fosse lasciato alla libera contrattazione. «Da parte nostra - ha detto il segretario - c'è la volontà di ascolto con le parti sociali sulla realtà italiana, e il desiderio di socializzare la nostra preoccupazione per l'Italia che improvvisamente si è fermata. Da parte nostra c'è la voglia di reagire e la voglia di non farlo da soli». Nella piattaforma per le europee presentato ai sindacati c'è un piano per gli investimenti, una indennità europea di disoccupazione, una riforma della finanza dell'Unione europea e delle misure per fermare il dumping sociale. Rispetto alla situazione economica, ha detto ancora Zingaretti, «il governo dia un segnale, smetta di far finta che non succeda nulla. Finché non ci saranno le premesse, programmatiche e organizzative di una alternativa, probabilmente la situazione rimarrà immobile».