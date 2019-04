Quali sono i veri motivi per cui Bugno e Tria sono sotto attacco

LA DIFESA DELLA CDP DI PALERMO

La seconda: il potere di Cdp, o meglio dentro Cdp. È noto che Tria non ha condiviso, e tuttora non digerisce, la nomina di Fabrizio Palermo. Voleva Dario Scannapieco, che non a caso ha ora contribuito a far riconfermare al vertice della Bei. Palermo non ha fatto nulla, anzi, per recuperare la simpatia del ministro ed è entrato in rotta di collisione con il presidente Massimo Tononi, espressione delle fondazioni di matrice guzzettiana e con simpatie politiche per l’area dei cattolici di sinistra, Romano Prodi in particolare, che sono dentro il Pd. Palermo ha quindi finito per essere sempre più espressione dei 5 stelle che lì l’hanno voluto, e del rampante Stefano Buffagni in particolare. Ecco perché attaccare Bugno per indebolire Tria: lo scopo è difendere la gestione di Cdp di Palermo.