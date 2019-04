Com'è andato l'incontro tra governo e regioni sull'autonomia

Il 3 aprile si è tenuto l'atteso incontro al ministero degli Affari regionali tra il ministro Erika Stefani e i presidenti delle Regioni sul delicato dossier dell'autonomia differenziata. Al vertice erano presenti Fedriga per il Friuli-Venezia Giulia, Toti per la Liguria, Zaia per il Veneto, De Luca per la Campania, Fontana per la Lombardia, Marini per l'Umbria, Oliverio per la Calabria, Marsilio per l'Abruzzo, Toma per il Molise e Fugatti per il Trentino oltre a vicepresidenti e assessori. Sono complessivamente nove le Regioni che finora hanno dato avvio al percorso. Tre, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia sono praticamente pronte a partire, il Piemonte e la Liguria sono a buon punto, le altre (Toscana, Campania, Umbria e Marche) hanno fatto richiesta ma non declinato le competenze che chiedono.

STEFANI: «ATTENDIAMO CHE IL PARLAMENTO DECIDA L'ITER»

Al termine dell'incontro il ministro Stefani ha tenuto un breve punto stampa per fare il punto della situazione: «Oggi è stato fatto un passo avanti: ho invitato i presidenti delle Regioni per parlare dell'autonomia differenziata, il dibattito deve entrare nella sua sede naturale. Stiamo attendendo che il parlamento decida l'iter da affrontare per il dibattito parlamentare al quale sono totalmente aperta. Il dibattito parlamentare per me è fondamentale sia prima della firma dell'intesa che nella fase successiva. L'operazione deve essere il più possibile condivisa», ha spiegato.

COME FUNZIONERÀ IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE

«In sede di esecuzione della legge che ci sarà», ha detto ancora il ministro, «ci saranno vari Dpcm che daranno attuazione concreta ai trasferimenti di risorse e a tutto il resto. Poi le Regioni dovranno emanare le leggi regionali in esecuzione del percorso: non vedo alcun intasamento, l'importante è lavorare tutti». «La parte generale e il meccanismo procedurale sarà uguale per tutte le Regioni, di qui un confronto come quello di oggi. Le singole Regioni potranno decidere, d'accordo col governo, le materie sulle quali chiedere lo spazio d'autonomia. La differenziazione c'è sulle materie non sulla procedura e sull'impianto generale», ha concluso Stefani.

COSA MANCA NELL'INTESA

Non tutto è però filato liscio, ha spiegato la titolare degli Affari regionali, «ad oggi non sono stati sciolti i nodi politici su alcune richieste delle Regioni relativamente ad alcune materie. Sono nodi politici che devono essere analizzati e sviscerati, ad oggi non ho una rappresentazioni univoca. Sono temi importanti, dalle infrastrutture alla scuola, ed è corretto vi siano giusti tempi di elaborazione».