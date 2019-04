Lega e M5s si spaccano sulla castrazione chimica

L'Aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fdi al ddl codice rosso che impegnava il governo (che si era rimesso all'Aula) ad adottare ogni iniziativa anche normativa per introdurre la possibilità di subordinare alla castrazione chimica la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali. L'emendamento è stato votato solo da Fdi e Lega. I voti a favore sono stati 126, 383 i contrari, un astenuto. Prima della votazione, Andrea Colletti di M5s ha annunciato il voto contrario sull'ordine del giorno in quanto «palesemente in contrasto con la Costituzione e con le convenzioni internazionali firmate dall'Italia». Dopo la votazione, mentre il Pd applaudiva, i deputati di Fdi hanno urlato in coro «Nazareno, Nazareno!».

FORZA ITALIA: «IL CONVOGLIO SOVRANISTA DERAGLIATO»

«La corsa Salvini-Meloni a scavalcarsi a destra si schianta contro i numeri. Su ordine del giorno di FdI sulla castrazione chimica, la maggioranza si è spaccata e Lega e Fratelli d'Italia si sono visti bocciare l'odg con 383 voti. Il convoglio sovranista è deragliato in partenza...», ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.