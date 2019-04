L'identikit dei potenti nella corsa alle elezioni europee 2019

1. MACRON: IL VERO GAME CHANGER

Emmanuel Macron si presenta al voto di maggio con un partito personale, nato dall'intuizione che in Francia c'era lo spazio politico per una formazione centrista da costruire sulle macerie di centrodestra e centrosinistra, e la reputazione di vero leader del riformismo europeo. Ma a oggi i suoi tentativi di riformare l'Unione sono stati respinti dalla Germania di una Angela Merkel a fine mandato ed En Marche non ha nemmeno una collocazione ufficiale tra i partiti Ue. E però tutti questi fattori ne fanno il vero game changer delle elezioni. Macron è a capo della seconda potenza europea, e questo conta più di tutto considerato il peso degli Stati nazionali. Non ha nemmeno concluso un mandato presidenziale, può allearsi coi liberali, ma trovare un patto anche coi popolari, può scegliere chi gli offre condizioni e nomi migliori in un momento in cui i sovranisti hanno messo in discussione la tenuta della grande coalizione socialisti-popolari e una nuova maggioranza a Strasburgo deve per forza nascere.