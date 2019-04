Il governo ha detto che le auto blu da acquistare non sono blu

Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha infatti spiegato che «nessuna delle gare si riferisce all'acquisto o noleggio delle cosiddette auto blu (chiamate così per il colore del lampeggiante di segnalazione di cui sono dotate, ndr)», ma sono relative ad altri tipi di veicoli. E inoltre «non fanno insorgere l'obbligo in capo alle amministrazioni di effettuare l'acquisto». La Bongiorno ha risposto così all'interrogazione con primo firmatario Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia, nel corso del question time alla Camera.

UN APPALTO CONSIP DIFFICILE DA BLOCCARE

Dopo le polemiche politiche sulla spesa considerata dalle opposizioni uno spreco, fonti del Movimento 5 stelle avevano assicurato che Di Maio era intenzionato a chiedere al premier Giuseppe Conte un decreto della presidenza del Consiglio per tagliare le auto blu. Il vicepremier aveva invece annunciato una indagine sul bando per l'acquisto di nuove auto di servizio. L'appalto di Consip, era stato spiegato dalle stesse fonti grilline, era difficile da bloccare.

DI MAIO AVEVA PROPOSTO: «DIAMOLE ALLE FORZE DELL'ORDINE»

Di Maio aveva contrattaccato dichiarando: «Sulle auto blu mi fa ridere chi strumentalizza addebitando il bando al M5s. Parliamo di un bando Consip. A ogni modo io la vedo così: bisogna ridurre le auto blu per i politici al massimo, tagliare tutte quelle che non servono e lo chiederò anche al presidente Conte. Allo stesso tempo, le restanti diamole in dotazione alla polizia e alle forze dell'ordine che ne hanno bisogno. C'è già una quota prevista, ma va alzata secondo me».