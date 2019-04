Perché la riforma del copyright non è un antidoto allo strapotere dei giganti del web

LA CANCELLAZIONE DA FB DEI POST DI ZUCKERBERG

Il potere di tenere l’archivio storico e di poterlo riscrivere, o cancellare in caso di bisogno, viene raccontato da George Orwell in 1984, e oggi è realtà: Facebook ha annunciato di aver cancellato, per errore (?) tutti i post di Mark Zuckerberg. Considerando che fino al 2014 Facebook è stato l’unico contenitore ufficiale delle dichiarazioni del giovane imprenditore americano, la storia dell’azienda Facebook (acquisizioni, cambiamenti, scuse e obiettivi) dopo questo colpo di spugna è un foglio bianco, pronto per essere riscritto. Siete pronti a diventare protagonisti del romanzo distopico che si sta per scrivere intorno a noi? O è solo un promemoria sulla fragilità di Facebook come archivio delle nostre vite, esperienze, contatti?

MICROCHIRURGIA PROPAGANDISTICA DI PRECISIONE

La cosa che atterrisce è che le stesse tecnologie che ci rendono più facile realizzare i nostri ideali di società partecipata, democrazia consapevole, condivisione di informazioni, possono anche alterare quegli stessi ideali, indurci a desiderare ciò che altri vogliono che desideriamo, sfruttando le debolezze che hanno scoperto di noi e usandole per condizionarci. Propaganda e manipolazione sono vecchie come il mondo, ma se negli Anni 30 via radio, manifesti e giornali bisognava puntare al minimo comune denominatore trasversalmente, oggi è possibile fare microchirurgia propagandistica di precisione: un algoritmo può indovinare con precisione le vulnerabilità e i pregiudizi dei singoli cervelli, distillando e adattando il messaggio da recapitare.