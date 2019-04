Mimmo Lucano parla dopo la pronuncia della Cassazione

«Su questo confido - ha aggiunto Lucano - perché non era veramente possibile il discorso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ho dedicato grande parte della mia vita, almeno negli ultimi anni, alla causa degli ultimi perché spontaneamente da quando, e non ero nemmeno sindaco, è arrivato un veliero sulla costa, mi sono adoperato. Non avevo un secondo fine. Questo è stato un fatto fantastico per Riace e per i centri dell'interno che non hanno delle prospettive per il futuro. Ora mi aspetto con tutto il cuore che il divieto di dimora possa cadere».

DE MAGISTRIS: «LA BATTAGLIA È ANCORA LUNGA»

In mattinata è intervenuto anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: «Mi sono schierato con Mimmo Lucano quando ancora lo conoscevano in pochi. Sono molto contento ma la battaglia è ancora lunga perché si tratta di un annullamento parziale. C'è ancora molto da lottare». De Magistris, nel riferire che stamattina ha mandato un messaggio a Lucano, ha aggiunto: «Ho sempre detto che colpire Mimmo significa fare un favore alla 'ndrangheta. Bisogna lottare perché lo Stato si dovrebbe impegnare per sconfiggere mafie e corruzione e non per colpire persone dal cuore grande, dalla mente libera e dal coraggio come Lucano e anche altri che quotidianamente sono colpiti perché agiscono in direzione opposta al sistema».